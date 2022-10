Erwarten Sie, "bald" vom nächsten Resident Evil Showcase zu hören

HQ

Capcom will bald den Resident Evil Village DLC Shadows of Rose auf den Markt bringen, wobei diese Ergänzung am 28. Oktober neben der Gold Edition des Hauptspiels am 28. Oktober erscheint. Der DLC dreht sich um Rose, die Tochter von Villages Protagonistin Ethan Winters, die am Ende des Hauptspiels als junge Dame gezeigt wurde, und erzählt die Geschichte von ihr, wie sie versucht, die gefährliche Macht, mit der sie geboren wurde, zu unterdrücken und zu kontrollieren.

Mit dieser Veröffentlichung, die sehr bald erscheint, hat Capcom eine kurze neue Sammlung von Gameplay-Clips des DLCs auf Twitter geteilt und gleichzeitig angekündigt, dass es weitere Informationen zum nächsten Resident Evil Showcase geben wird, der "bald" erscheint.

Mit der Gold Edition von Village, dem Shadows of Rose DLC auf dem Weg, sowie Resident Evil: ReVerse Ende Oktober und dann natürlich Resident Evil 4 Remake Anfang 2023, erwarten Sie, dass dieses Showcase ziemlich unmittelbar bevorsteht.