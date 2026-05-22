Erwarten Sie bald den dritten Trailer Grand Theft Auto VI, da der CEO von Take-Two ab diesem Sommer auf das Marketing setzt

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Ein weiterer Take-Two-Gewinnaufruf hat erneut Grand Theft Auto VI sein Veröffentlichungsdatum vom 19. November 2026 beibehalten. Rockstar mag zwar 18 Monate hinter dem Zeitplan sein, aber die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI ist immer noch so groß wie eh und je, und die Fans brennen auf einen neuen Trailer.

Wir haben gerade das letzte Veröffentlichungsdatum des Spiels überschritten, was uns wie ein guter Zeitpunkt schien, uns daran zu erinnern, dass es existiert, aber Take-Two-CEO Strauss Zelnick bestätigte in der jüngsten Ergebnis-Konferenz des Unternehmens, dass Grand Theft Auto VI Marketing erst im Sommer beginnt.

"Der Sommer beginnt technisch gesehen Ende Juni, das heißt, das Marketing beginnt nicht sofort." sagte Zelnick. Auch wenn das Wetter sonniger wird und die Tage länger werden, fährt Zelnick fort, dass es noch nicht "Sommer" ist, aber wenn es so ist, "plant Rockstar, GTA VI zu vermarkten."

Es gibt dort nicht viele endgültige Bestätigungen, denn es scheint, dass es eher an Rockstar als an Take-Two liegt, die Marketingentscheidung zu treffen. Zelnick scheint jedoch mehr denn je bezüglich des Veröffentlichungsdatums des Spiels zu sein, und Take-Two prognostiziert im nächsten Geschäftsjahr ein Umsatzjahr von 8 Milliarden Dollar, dank des Erfolgs von Grand Theft Auto VI. Kurz gesagt, viel Selbstvertrauen von Take-Two, also scheint es an der Zeit zu sein, wieder Hopium zu schnaufen.