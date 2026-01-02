Erwarten Sie 2026 kein neues Deus Ex-Spiel

HQ

Ein weiteres Deus Ex -Spiel ist unterwegs, allerdings in Form eines Remasters, das von den Leuten bei Aspyr übernommen wird. Deus Ex Remaster wird irgendwann dieses Jahr erscheinen, und falls du dich fragst, ob das Spiel ein Vorbote für das ist, was noch kommt, ist die schlechte Nachricht, dass wir dieses Kalenderjahr kein wirklich neues Projekt in der Serie erwarten sollten, zumindest keines mit Adam Jensen als Protagonisten.

Wir sagen das, da der Synchronsprecher Elias Toufexis, die Person, die für die Stimme Adam Jensen bekannt ist, sich an X wandte, um anzudeuten, dass er für 2026 vier Projekte in der Pipeline hat. Eines ist Bungie s bevorstehende Marathon und die drei anderen sind unklar, da derzeit jedes Projekt unter Verschluss und NDA bleibt. Das hat einige dazu veranlasst, zu hinterfragen, ob eine Überraschung Deus Ex in Aussicht steht, aber Toufexis hat das bereits gestoppt.

Wie Eurogamer bemerkt hat, hat Toufexis zu seinem eigenen Beitrag kommentiert und behauptet, dass keines seiner Projekte von 2026 Deus Ex mit " den Verantwortlichen Psychopathen seien."

Dies bezieht sich wahrscheinlich teilweise auf die turbulente jüngere Geschichte, die die Serie erlebt hat, bei der das IP 2022 an Embracer verkauft wurde, bevor ein in Produktion befindliches Spiel abgesetzt wurde und ein Großteil des Entwicklers Eidos Montreal im Prozess entlassen wurde. Das bedeutet, dass Embracer derzeit weiterhin das Eigentum am IP und den führenden Entwickler dahinter besitzt, was angesichts der großen Probleme der Muttergesellschaft in den letzten Jahren eine traurige Angelegenheit ist.

Mit Blick auf die unmittelbare Zukunft und das Aspyr Remake, könnte man zwar annehmen, dass dies zumindest den Hunger einiger Fans stillen würde, aber viele haben bereits ihre Unzufriedenheit mit dem Projekt geäußert.