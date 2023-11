Erwarte "tiefe Spaltung" in Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Da Final Fantasy VII: Rebirth Ende Februar sein Debüt geben soll, hat der ESRB das Spiel bereits bewertet und uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was wir davon erwarten können.

Die Bewertung stellt fest, dass Rebirth ein "Action-Rollenspiel" ist, in dem die Spieler der Geschichte eines Söldners (Cloud Strife) folgen, der den Planeten vor dem Bösen retten will. Die Spieler erkunden Fantasy-Landschaften, erfüllen Missionen und kämpfen in frenetischen Nahkämpfen gegen Monster und Soldaten."

Die Wertung fügt hinzu, dass wir Schmerzensschreie und Aufprallgeräusche erwarten können, sowie Explosionen und Blutspritzer und -lachen, wenn Charaktere von Schwertern aufgeschlitzt werden, oft in Zeitlupe. Es ist alles sehr typisch Final Fantasy in dieser Hinsicht, ebenso wie die Tatsache, dass einige weibliche Charaktere in aufschlussreichen Charakteren entworfen werden, wobei der ESRB so weit geht zu bemerken, dass wir eine "tiefe Spaltung" erwarten können. Es gibt auch anzügliche Dialoge und Alkoholgehalte sowie derbe Sprache und Szenen mit Rauchen und Wasserpfeifen.

Wenn man darlegt, worauf sich der ESRB bezogen hat, klingt es fast mehr nach einem Grand Theft Auto als nach einem Final Fantasy, weshalb es etwas überraschend ist, dass das Spiel nur eine Teenager-Bewertung vom Bewertungsausschuss erhalten hat.

Final Fantasy VII: Rebirth soll am 29. Februar 2024 auf PS5 erscheinen.