Erwarte Palworld nicht für PS5 während der Tokyo Game Show

Palworld wurde als konsolenexklusiver Titel für Xbox Series S/X veröffentlicht und bis heute, acht Monate später, weder für PlayStation noch für Switch veröffentlicht oder sogar angekündigt.

Der Entwickler Pocketpair hat jedoch ganz offen angedeutet, dass Palworld auf PlayStation gehen wird, und kürzlich erschien eine PlayStation 5-Version des Spiels auf einer offiziellen Liste der Tokyo Game Show-Organisatoren (CESA) von Titeln, die auf der Veranstaltung in der kommenden Woche gezeigt werden sollen. Aber... Vor ein paar Tagen wurde, wie Sie wahrscheinlich wissen, Pocketpair von Nintendo verklagt, nicht wegen Plagiats von Monstern, wie viele zu denken scheinen, sondern wegen Patentverletzung. Dies hat viele zu der Annahme veranlasst, dass die Anzeige von Palworld in Gefahr sein könnte.

Werden wir also immer noch Palworld auf Sonys Konsole sehen? Nein, es scheint tatsächlich nicht so zu sein, aber der Grund scheint nicht die Klage zu sein. Über Resetera wird angemerkt, dass das Spiel einige Tage bevor Nintendo seine Klage bestätigte, von der oben genannten Liste verschwunden ist.

Ob Pocketpair im Voraus wusste, was auf sie zukommt, oder ob es an etwas anderem liegt, wissen wir nicht. Aber es sei denn, es handelt sich um einen menschlichen Fehler oder sie versuchen nur, es als Überraschung zu verbergen, so scheint es vorerst, dass PlayStation-Spieler noch eine Weile warten müssen, um "Pokémon mit Waffen" auszuprobieren.