Erwarte nicht, viel von Hogwarts in der ersten Folge der Harry Potter TV -Reihe zu sehen

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Wenn du mit der Harry-Potter-Lore und Legende vertraut bist, wird es dich wahrscheinlich nicht allzu überraschen, dass Hogwarts in der Eröffnungsfolge der Harry Potter TV Serie keine große Rolle spielen wird. Der Beginn der Geschichte folgt Harry, wie er von seinen magischen Fähigkeiten erfährt und ebenfalls einen Crashkurs in allem rund um die Zaubererwelt von Hogwarts' Platzwart Rubeus Hagrid erhält. Aber so oder so, falls Sie sich gefragt haben, wann Sie Hogwarts zum ersten Mal in der Serie sehen würden, haben wir nun einen Einblick von einem der wichtigsten Kreativen erhalten.

In einem Interview mit Andre Pilli hat Adriano Goldman, der Kameramann der Harry-Potter-Serie von HBO, bestätigt, dass wir Hogwarts zum ersten Mal "ganz am Ende" der ersten Folge sehen werden.

Uns wird außerdem gesagt, dass der Großteil der ersten Folge in der Muggelwelt spielt, wobei Goldman sagt: "Wir hatten kürzlich eine Diskussion darüber, wie sehr der erste Teil, besonders die erste Folge, also bevor er zum ersten Mal nach Hogwarts geht, wie farbenfroh und lebendig das sein sollte, oder trauriger."

Was die Premiere der Harry-Potter-Serie betrifft, so wird die erste Folge am 25. Dezember 2026 auf HBO Max erscheinen.