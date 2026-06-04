Erwarte nicht The Elder Scrolls VI während der Xbox Games Showcase

HQ

Wie ihr wisst, ist an diesem Sonntag Microsoft an der Reihe, zu zeigen, was sie für die Zukunft bereithalten, und sie werden unter anderem voraussichtlich die Rückkehr von Master Chief in Halo: Campaign Evolved, weitere Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare 4 und Gears of War: E-Day vorstellen.

Vor solchen Ereignissen kursieren meist Gerüchte darüber, was wir sehen werden, von glaubwürdigeren bis hin zu reinen Fantasy-Szenarien (bei denen "Fantasy" das Schlüsselwort ist). Aber... Natürlich tauchen auch Gerüchte darüber auf, was wir nicht sehen werden, und das können wir heute teilen. Windows Central-Redakteur Jez Corden schreibt auf X, dass es "keine Chance" gibt, dass wir The Elder Scrolls VI während der Xbox Games Showcase sehen werden.

Das ist natürlich keine offizielle Bestätigung, aber Corden hat oft recht, wenn es um Microsoft geht (das schließlich Bethesda besitzt), also haltet eure Erwartungen im Schach, um Enttäuschungen zu vermeiden.