Erwarte nicht so viele Minispiele im nächsten und letzten Teil von Final Fantasy VII: Remake

HQ

Eines der lustigsten Dinge bei Final Fantasy VII: Rebirth waren all die tollen Minispiele (über 20 an der Zahl), die dem Abenteuer viel Abwechslung verliehen haben. Allerdings wusste das nicht jeder zu schätzen und es gibt sogar einige, die der Meinung waren, dass es zu viele Minispiele gibt.

In einem Interview mit dem Daily Star sagt Regisseur Naoki Hamaguchi nun folgendes darüber, was für das dritte und letzte Kapitel überarbeitet werden muss:

"Eine Sache, die man sich vielleicht ansehen sollte, ist, dass es eine gewisse Anzahl von Leuten gab, die sagten, dass es zu viele Minispiele in Rebirth gibt, und letztendlich kann ich ihren Standpunkt nachvollziehen - aber ich denke, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, was die Breite und das Volumen des Inhalts für die Minispiele in Rebirth angeht.

Je mehr verschiedene Arten von Inhalten und je mehr Minispiele man in einen Titel einbaut, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Leute einige mögen und andere nicht."

Leider hört es sich so an, als würden die Beschwerden nun berücksichtigt und wir sollten daher beim nächsten Mal nicht mit so vielen Minispielen rechnen:

"... Wenn du mich auf das dritte Spiel und auf andere Spiele freust, wenn du mich fragst: 'Würde ich die gleiche Anzahl von Minispielen machen?', glaube ich nicht, dass ich das tun würde."

Wie denkst du, ist das die richtige Entscheidung von Square Enix, oder sollten sie mindestens genauso viele und am besten sogar mehr Minispiele im nächsten Teil der Serie haben?