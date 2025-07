Erwarte nicht, dass The Elder Scrolls VI seltsam ist, weil Todd Howard das Zeug nicht wirklich mag

HQ

Es scheint, dass The Elder Scrolls VI den Trend fortsetzen wird, dass die RPG-Serie immer "normaler" wird, da der Co-Lead Designer von The Elder Scrolls V: Skyrim nicht glaubt, dass wir die Seltsamkeit von Morrowind noch einmal in der Serie sehen werden.

Im Gespräch mit Kiwi Talkz sagte Kurt Kuhlmann, dass der Verlust der Verrücktheit begann, als er zur Zeit von Oblivion zu Bethesda zurückkehrte (das Spiel, nicht irgendein apokalyptisches Ereignis im Studio).

"Ich bin nicht verrückt danach oder so, aber wenn man sich [das Ingame-Buch vor Oblivion] The Pocket Guide to the Empire anschaut... Das war ein viel seltsamerer Ort als das, was man in Oblivion sieht."

Laut Kuhlmann könnte die Herr der Ringe-Trilogie zu einem Vorstoß in Richtung High-Fantasy in Oblivion geführt haben, aber auch Todd Howard ist ein treibender Faktor hinter dem Abgang der Verrücktheit. "Ich denke, dass Todd sich nicht zu den seltsamen Dingen hingezogen fühlt." sagte Kuhlmann. "Zum Beispiel, Morrowind... Michael und ich hatten eine Menge Brainstorming darüber gemacht, und offensichtlich hat es die Dune-Vibes und die Dark Crystal-Vibes. Ich liebe dieses Zeug. Ich hätte definitiv mehr in [Oblivion] investiert, wenn ich gekonnt hätte."

Der Co-Hauptdarsteller von Skyrim sagt auch, dass er nicht sieht, dass The Elder Scrolls an einen anderen seltsamen Ort wie Morrowind zurückkehrt. "Ich wäre skeptisch, ob sie ein Spiel in Elsweyr oder Schwarzmarsch machen könnten", sagte er.

Es sieht also so aus, als würden wir von diesem Punkt an regelmäßigere Fantasy bekommen, wenn The Elder Scrolls VI jemals herauskommt. Seltsam oder nicht, wenn es sich offenbart, wird es mit Sicherheit eines der größten RPGs der jüngeren Geschichte sein.