Erwarte nicht, dass die Musik in den Nintendo eShop zurückkehrt

Der Nintendo eShop hatte einen Hintergrund-Soundtrack, der abgespielt wurde, während man das nächste Spiel erkundete und fand, das man seiner Sammlung hinzufügen konnte. Aber das ist schon eine Weile nicht mehr Realität, und das wird sich auch für den Nintendo Switch 2 eShop nicht ändern.

Dies wurde von Produzent Kouichi Kawamoto in einem Statement gegenüber Polygon bestätigt, in dem er erklärt, warum die Hintergrundmusik nicht zurückkehren wird und warum das wahrscheinlich auch dauerhaft so bleiben wird.

"Anders als damals gibt es im eShop jetzt viele Videos, in denen die Spiele vorgestellt werden. Wir wollten uns nicht einmischen, also haben wir dort keine Musik."

Der Fokus auf dem eShop liegt heute weniger auf dem Gesamterlebnis als vielmehr auf der Leistung, was Kawamoto in einer weiteren Instanz bestätigte, als er hinzufügte: "Ich wollte sicherstellen, dass es ein reibungsloses Erlebnis ist. Dass das Scrollen der Liste nicht ins Stocken gerät, dass es sehr flüssig ist, dass Seiten schnell geladen werden."

Möchten Sie, dass die Musik im eShop zurückkehrt?