Erwarte nicht, dass Dead Space 4 jemals veröffentlicht wird

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Das Remake von Dead Space war ein großer Erfolg, verkaufte sich sowohl das Original als auch EAs eigene Erwartungen und erreichte über zwei Millionen bestätigte Exemplare. Das führte natürlich zu Hoffnungen, dass auch Dead Space 2 ein Remake bekommen würde, aber leider scheint das nicht der Fall zu sein.

Unsere einzige Hoffnung ist also, dass EA einen vierten Teil der Serie veröffentlicht und die Saga fortsetzt. Aber... Leider erscheint selbst das unwahrscheinlich. Das sagt der Autor und Produzent der Serie, Chuck Beaver, in einem Interview im FRVR Podcast. Er sagt, dass die Serie trotz des Erfolgs des Remakes bei weitem nicht dort ist, wo sie sein müsste, damit EA sich damit beschäftigen muss:

"Horrorspiele haben eine gewisse Obergrenze, weißt du, und ich glaube, die Zahl zu Zeiten von [ehemaliger EA-Vizepräsident] Frank Gibeau lag bei 5 Millionen Einheiten, um auf Dead Space weiterzumachen. Ich glaube, die Zahl liegt jetzt bei etwa 15 Millionen Einheiten, angesichts der Kosten der Sachen."

Beaver findet es traurig für das Team, dass die Serie abgesetzt wurde, aber er findet es nicht unfair; vielmehr versteht und akzeptiert er, warum die dritte Folge die letzte wurde:

"Es war ja nicht so, als hätte es keinen Spaß gemacht. Ich meine, es ist enttäuschend, dass wir ein geliebtes Franchise nicht zu ihrem logischen Ende bringen können, aber ich bin wohl zu sehr ein Produzent, ich produziere schon zu lange. Ich verstehe die Zahlen, ich verstehe, was passiert und warum selbst Motive nach dem Remake eigentlich nichts mehr genehmigt hat."

Kurz gesagt, Dead Space ist wahrscheinlich eine tote und begrabene Serie. Da EA nun von einem saudischen Konsortium übernommen wird, wird erwartet, dass sie sich künftig noch stärker auf sichere Wetten konzentrieren, was diese traurige Tatsache weiter unterstreicht.