Erwarte nicht, dass Cregan Stark ein großer Teil von House of the Dragon Staffel 2 sein wird

Eine kurze Warnung für diejenigen, die in House of the Dragon Staffel 2 völlig blind einsteigen wollen, da dieser Artikel einen leichten Spoiler enthält. Fort? Okay, gut. Wenn Sie erwartet haben, dass Cregan Stark, der Wolf des Nordens, ein großer Teil von House of the Dragon Staffel 2 sein würde, dann denken Sie vielleicht noch einmal darüber nach.

Im Gespräch mit EW sprach Showrunner Ryan Condal über Starks Auftritt in Staffel 2, der sehr früh stattfindet, und darüber, wie er zurückkommen könnte. "Jeder, der die Bücher liest, weiß, dass er eine Rolle im größeren Tanz der Drachen spielt. Ich würde Tom gerne zurückhaben. Wir haben es wirklich genossen, mit ihm zu arbeiten, aber ich denke, wir müssen die Geschichte ein wenig durchspielen und sehen, wohin sie uns führt", sagte er.

Tom Taylor, der Schauspieler, der Cregan spielt, scheint es auch in den Fingern zu jucken, zurückzukommen. "Ich war in dem Kostüm. Ich dachte mir: 'Ich will einfach weiter schauspielern'", sagte er.

In den Büchern hat Cregan Stark eine größere Rolle zu spielen, aber das wird wahrscheinlich viel später kommen, also ist es wahrscheinlich das Beste, dass er im Moment nur einen Cameo-Auftritt hat. Halten Sie Ausschau nach ihm in House of the Dragon Staffel 2, die heute Abend ausgestrahlt wird.