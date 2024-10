Erwarte keinen sprechenden Hund in Superman

HQ

Gestern haben wir erfahren, dass der Hundekumpel von Superman Krypto im kommenden Superman Film auftauchen wird, was das erste Mal sein wird, dass die Figur in einem Live-Action-Film mit großem Budget auftaucht.

Das bedeutet wahrscheinlich, dass James Gunn zur Comic-Version der Figur zurückkehren möchte, die etwas bunter und möglicherweise etwas gesünder ist (der Film basiert auf dem All-Superman Star-Comic), als die wütendere, die wir im sogenannten Snyderverse mit Henry Cavill in der Hauptrolle kennengelernt haben.

Das hat natürlich diejenigen begeistert, die auf etwas Comic-artigeres gehofft haben, während diejenigen, die Zack Snyders Vision mochten, skeptisch sind. Der DC-Chef und der Regisseur und Autor des Films, James Gunn, haben versucht, Fragen und Kommentare über Threads zu beantworten, und dank dessen haben wir jetzt einige weitere Informationen. Für diejenigen, die denken, dass Krypto die falsche Spezies ist, erinnert uns Gunn daran, dass es in der Vergangenheit mehrere Versionen von Krypto gab - aber technisch gesehen ist er nicht einmal eine Erdspezies:

"Krypto ist historisch gesehen ein generischer weißer Hund, manchmal auch ein Labrador, ein weißer Schäferhund, ein Husky oder ein Dalmatiner. Aber offensichtlich ist er ein Außerirdischer, also wäre er nicht unbedingt genau eines dieser Dinge."

Ein Bluesky-Nutzer war anscheinend auch besorgt darüber, wie ein sprechender Hund funktionieren würde, was Gunn bei Gelegenheit verneinte und erklärte, dass es sich nicht um ein sprechendes Tier wie Rocket in seiner gefeierten Guardians of the Galaxy-Trilogie handeln wird:

"Er ist ein Hund. Er spricht nicht. Es sei denn, man schließt Bellen mit ein."

Übrigens, wenn Sie ein mobiles Hintergrundbild des Bildes von Superman und Krypto mit Blick auf die Erde (eine nachgestellte Szene aus All Star Superman #6), das wir Ihnen gestern gezeigt haben, wünschen, können Sie es unter diesem Link finden.