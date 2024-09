Erwarte keinen Batman-Cameo-Auftritt in The Penguin

HQ

The Penguin ist mit Matt Reeves' Batman-Universum verbunden, und so könnte man erwarten, dass der Kreuzritter mit dem Umhang irgendwann im Laufe der Serie auftaucht. Laut Autorin und Showrunnerin Lauren LeFranc gab es jedoch keinen Bedarf für einen Batman-Cameo-Auftritt.

"Matts Filme sind durch die Linse von Batman, also ist man hoch oben und schaut auf die Stadt herab. Es ist eine andere Perspektive", sagte LeFranc gegenüber GamesRadar. "Bei Oz bist du auf den Straßen der Stadt, du bist im Schmutz, im Dreck und im Dreck. Er schaut nach oben, will sich an die Spitze kämpfen. Es ist eine andere Erfahrung."

Matt Reeves hatte auch einige Worte über Batmans Abwesenheit zu sagen. "Ich habe nicht das Gefühl, dass etwas Grundlegendes fehlt", sagte er. "Ich habe das Gefühl, dass es eine Erweiterung dessen ist, was im Grunde da ist. Wir wissen, dass dies die Welt von Batman ist. Du gehst in eine andere Richtung."

The Penguin feiert am 19. September Premiere.