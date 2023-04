Erwarte keine zweite Staffel von Dead Ringers

Amazon Prime Video's Adaption des Films von David Cronenberg aus dem Jahr 1988, Dead Ringers, kam am Freitag auf dem Streaming-Dienst an. Wenn Sie die von Rachel Weisz geleitete Show bereits gesehen haben und sich gefragt haben, ob es Pläne gibt, sie in einer zweiten Staffel fortzusetzen, werden Sie möglicherweise enttäuscht sein, die heutigen Nachrichten zu hören.

In einem Interview mit SFX Magazine (danke, GamesRadar) sprach Showrunnerin Alice Birch darüber, dass die Show als limitierte Serie konzipiert wurde und dass es derzeit keine Pläne gibt, die Geschichte fortzusetzen.

"Es gibt Millionen weiterer Geschichten über Frauen und Menschen in diesem medizinischen System zu erzählen, aber dies war immer eine limitierte Serie."

Die Show dreht sich um zwei voneinander abhängige eineiige Zwillinge, deren Beziehung angespannt wird, als einer in der Geburtsklinik, die die beiden eingerichtet haben, eine Bindung zu einer Patientin aufbaut.