Erwarte kein Remaster oder Remake von Blue Dragon und Lost Odyssey

Wenn wir all die schwachen Verkaufszahlen der Xbox in Japan sehen, vergisst man leicht, dass die Xbox 360 anfangs in dem Land eigentlich recht gut lief und eine Zeit lang die Playstation 3 einen ganzen Herbst lang besser verkaufte als die Playstation 3.

Die Erklärung dafür lässt sich auf etwas so Einfaches wie Spiele zurückführen. Gute. Und zwei exklusive Titel aus dieser Ära waren die beiden japanischen Rollenspiele Blue Dragon und Lost Odyssey. Es sind Titel, an die sich viele gerne erinnern, aber abgesehen von der Abwärtskompatibilität war Microsoft nicht bereit, mehr mit ihnen zu tun, und leider scheint es, dass sie im Rückspiegel bleiben werden.

Der Schöpfer der Final Fantasy-Serie, Hironobu Sakaguchi, war eine der Schlüsselfiguren hinter beiden Titeln, aber in einem Interview mit Bloomberg können wir lesen, dass er "kein Interesse" an Remastern oder Remakes hat.

Natürlich könnte es trotzdem passieren, aber die Tatsache, dass sich eine solche Schlüsselperson nicht mehr mit den Spielen beschäftigen möchte, ist immer noch ein ausgesprochen negatives Zeichen.