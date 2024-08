Erwarte den Invincible Live-Action-Film nicht so bald

HQ

Invincible Der Live-Action-Film wurde bereits 2017 angekündigt. Das waren ganze vier Jahre, bevor die Zeichentrickserie veröffentlicht wurde, und seitdem befindet sich der Film immer noch in der frühen Entwicklung.

Laut dem Schöpfer von Invincible, Robert Kirkman, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass der Film herauskommt, aber ihr solltet ihn nicht in absehbarer Zeit erwarten. Hier ist, was er gegenüber The Direct zu sagen hatte:

"Es befindet sich noch in der Entwicklung. Wir arbeiten immer noch mit Universal zusammen. Weißt du, die Show läuft so gut. Ich denke, der Film muss absolut perfekt sein. Und so braucht es viel Zeit, wie die Teile auszurichten und alles zum Laufen zu bringen, damit wir herauskommen und es so gut wie möglich machen können. Es ist also schon lange in der Entwicklung und wird wahrscheinlich noch eine Weile in der Entwicklung sein."

Kirkman sprach darüber, wie schwierig es ist, dass ein und dieselbe Geschichte ihren Weg in verschiedene Medien findet. Er glaubt auch, dass der Film "eine neue Erfahrung" bieten und gleichzeitig dem treu bleiben muss, was Invincible ist. Es wird sicherlich eine knifflige Aufgabe sein, und es könnte schwierig sein, den Leuten einfach die gleichen Story-Beats zu zeigen, die sie in der Zeichentrickserie gesehen haben.