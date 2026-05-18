Erwarte, dass ein Durchlauf von Mina the Hollower 20–30 Stunden dauern wird

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Ende des Monats können wir das nächste Projekt des Entwicklers Yacht Club Games erleben, denn Mina the Hollower debütiert am 29. Mai auf PC und Konsolen. Da der Launch immer näher rückt, fragt man sich vielleicht, wie viel Zeit und Raum man aufbringen sollte, um das Spiel abzuschließen und den Abspann laufen zu sehen. Wenn das auf Sie zutrifft, haben wir die Antwort, denn wir haben mit dem Yacht Club über genau diese Art gesprochen.

In einem vollständigen Interview mit dem Programmierer David D'Angelo, das ihr hier sehen könnt, haben wir den Shovel Knight-Ersteller gefragt, wie lange ein Durchlauf von Mina the Hollower dauern wird. Als Reaktion darauf wurde uns Folgendes mitgeteilt.

"Für Erstspieler dauert es etwa 20 bis 30 Stunden. Stell dir das vor wie alle Shovel Knight-Kampagnen in einem! Das ist ein echtes Abenteuer... aber wir haben die gleiche Dichte an Spaß gestopft, die man in jedem Shovel Knight-Spiel finden würde!"

Im Grunde erwartet man ein ziemlich breit gefächertes und umfassendes Indie-Abenteuer, wenn Mina the Hollower in weniger als zwei Wochen sein großes Debüt feiert. Natürlich bietet das Spiel auch viel über den ausgetretenen Weg hinaus mit einer Vielzahl zusätzlicher Geheimnisse und Goodies, von denen die meisten keine Pflichtinhalte sind, wenn man die Credits erreichen will.

Zu diesem Punkt sagte Yacht Club, dass wir mit "ziemlich viel" Erkundung und Geheimnisjagd rechnen sollten, wobei der Entwickler hinzufügte: "Es gibt große optionale Bereiche, mehr als ein Dutzend optionale Bosse, jede Menge Upgrades, Story-Elemente und mehr, das man vielleicht nie sehen wird! Das gesagt... Nichts ist Zeitverschwendung: jede optionale Verfolgung, die wir gebaut haben, um das Gefühl zu haben, der einzige Weg zu sein!"

Vergessen Sie nicht, das vollständige Interview mit Yacht Club über den obigen Link zu lesen, und bleiben Sie dran für mehr von Mina the Hollower, da wir uns dem Debüt des Spiels am 29. Mai immer näher rücken.