Erwachsener Xeno'jiiva belagert Monster Hunter World: Iceborne

Capcom hat uns diese Woche ein umfangreiches Update präsentiert und gleichzeitig die geplanten Inhalte für die Weihnachtszeit und das neue Jahr aufgeschlüsselt. Heute haben sie uns eine weitere Überraschung vorgestellt, schließlich haben wir ja vor erst vor kurzem einen ersten Blick auf ein neues Monster werfen dürfen. Diese Kreatur ist eine alternative Form eines alten Bekannten, der für eine zweite Belagerungsschlacht in Monster Hunter World: Iceborne zurückkehrt und viele Belohnungen mit sich bringt.

Das besagte Monster ist der Xeno'jiiva in seiner ausgewachsenen Form. Capcom hat im neuen Entwickler-Tagebuch bereits einige Einblicke aus dem Kampf gegen ihn gezeigt. Ganz so groß, wie der Endgegner des Hauptspiels, wird der neue Drachenälteste aber zum Glück nicht:

Spieler müssen Master Rank 24 und höher sein, um diese Kreatur herauszufordern. Seit dem 5. Dezember soll der erste Questschritt bereits verfügbar sein (haben wir noch nicht überprüft), in dieser Mission muss die Kreatur aber lediglich abgewehrt werden. Ab dem 13. Dezember folgt die richtige Belagerung, die in Gruppen von vier Viererteams gespielt wird (vergleichbar mit der Belagerungsschlacht von Kulve Taroth). Der Kampf gegen den erwachsenen Xeno'jiiva wird in seinem Nest stattfinden, das auf mehreren Ebenen aufgeteilt ist. Capcom beschreibt, dass der Drachenälteste Energieknoten anzapft, um seine Lebensenergie zu regenerieren, sobald ihm genügend Schaden zugefügt wurde. Hauen wir lange genug auf das mächtige Wesen ein, zieht er sich irgendwann zurück und wir drängen ihn nach und nach in die Ecke.

Wenn wir das Monster besiegen, erhalten wir seine neuen Materialien und können daraus frisches Equipment schmieden. Außerdem wird es wie bei Kulve Taroth zufällige Waffen geben, die nach der erfolgreichen Belagerung unterschiedliche Elemente und Statuseffekte aufweisen. Mit Items, die es nur in der Belagerung gibt, können wir diese speziellen Waffen verstärken und zusätzliche Perks/Skills freischalten. Der Vorgang soll sich laut Capcom beliebig oft wiederholen lassen, allerdings darf eine Waffe lediglich fünf Fähigkeiten gleichzeitig umfassen. Die Entwickler sind sich sicher, dass Spieler auf diesem Wege ihre Lieblingswaffe herstellen werden, deshalb ist das Event auch nur zeitlich begrenzt. Am 5. Januar steht die Belagerung nicht länger verfügbar, allerdings wird sie zurückkehren, versprechen die Japaner.