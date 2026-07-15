Erstes Tieflandtapirkalb seit 14 Jahren, das im britischen Zoo willkommen geheißen wurde

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Der Hertfordshire Zoo im Vereinigten Königreich hat nach einem erfolgreichen Zuchtprogramm sein erstes Tiefland-Tapirkalb seit 14 Jahren aufgenommen. Das Kalb wurde nach einer 430-tägigen Trächtigkeit geboren und verschwendete keine Zeit, um auf die Beine zu kommen, da es in 10 Minuten stand.

Der Hertfordshire Zoo hatte bereits im Januar dieses Jahres einen neuen Tapir begrüßt, als er die Ankunft von Fifi ankündigte, einem Weibchen, das bereits viel Erfahrung in der Aufzucht von Kälbern hat. Laut Sky News ist das Kalb ein Männchen und hat noch keinen Namen.

Tiefland- oder südamerikanische Tapire sind eine von vier anerkannten Tapirarten und das größte einheimische terrestrische Säugetier des Amazonas. Diese Tapire gelten bei Naturschützern als verwundbar, da Abholzung und Jagd ihre Zahl verringern.