Erstes Opfer identifiziert bei tödlichem Brand in einer Bar eines Schweizer Resorts: Italienischer Golfer Emanuele Galeppini

Das erste Opfer des verheerenden Brandes, das eine überfüllte Bar im Schweizer Ferienort Crans-Montana zerstörte, wurde als Emanuele Galeppini identifiziert, ein junger italienischer Golfer, der als aufstrebendes Talent im Sport beschrieben wird.

Der italienische Golfverband bestätigte seinen Tod in einer Stellungnahme und zollte einem "jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte verkörperte" Tribut. Die Schweizer Behörden haben jedoch noch nicht offiziell die Identität eines der Opfer bestätigt, da der formale Identifizierungsprozess noch läuft.

Das Feuer brach während der Neujahrsfeierlichkeiten in der Le Constellation-Bar aus, wobei etwa 40 Menschen getötet und etwa 115 weitere verletzt wurden, viele davon schwer. Zeugen beschrieben Panikszenen, als Feiernde versuchten, Fenster einzuschlagen, um zu entkommen, während andere auf die Straße flohen und schwere Verbrennungen erlitten.

Die Ermittler begannen am Freitag mit der mühsamen Aufgabe, die Toten zu identifizieren, und warnten, dass es Tage oder sogar Wochen dauern könnte, um die Qual für Familien und Freunde zu verlängern, die auf Neuigkeiten warten. Die Behörden betonten, dass der Vorfall als tragischer Unfall und nicht als Angriff behandelt wird, und lehnen es ab, während der laufenden Ermittlungen über die Ursache zu spekulieren.

Italienischer Golfverband auf X:

"Der italienische Golfverband trauert um den Tod von Emanuele Galeppini, einem jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mittrug. In diesem Moment großer Trauer gehen unsere Gedanken zu seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben. Emanuele, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben."