Erstes offizielles Wort von Real Madrid nach der Kontroverse um den Ballon d'Or: "Rodri hätte einen Ballon d'Or verdient, aber nicht in diesem Jahr"

Real Madrids Präsident Florentino Pérez gab das erste offizielle Wort des Klubs über das Thema Ballon d'Or, nachdem er in letzter Minute angeordnet hatte, nicht zu gehen, da sie wussten, dass Vinícius Jr. nicht als Sieger ausgewählt worden war, sondern an Rodri Hernández von Manchester City ging.

"Von hier aus möchte ich Rodri sagen, dass er die Zuneigung und Anerkennung von Real Madrid hat, weil er ohne Zweifel einen Ballon d'Or verdient hat, aber nicht in diesem Jahr. Sein Ballon d'Or hätte letztes Jahr sein sollen, als er mit seiner Mannschaft alles gewann und im Finale der Champions League das entscheidende Tor schoss."

In seiner Rede vor der Ordentlichen Generalversammlung 2024 äußerte sich Pérez sehr kritisch über den Ballon d'Or und meinte, dass "der Ballon d'Or in diesem Jahr eindeutig an einen Spieler von Real Madrid hätte gehen sollen, unabhängig von den angewandten Kriterien". Und fügte hinzu, dass Dani Carvajal und Jude Bellingham auch gegen Rodri hätten gewinnen können.

Florentino Pérez kritisiert die Einmischung der UEFA in den Abstimmungsprozess

Pérez ist besonders skeptisch, was den Wahlprozess angeht. Trotz der Transparenz hält Pérez das für keinen Sinn. "Es ist überraschend, dass bei einem so globalen Fußball Journalisten aus so populären Ländern wie Indien nicht wählen gehen und andere mit weniger als einer Million Einwohnern wählen."

"Ohne Namibia, Uganda, Albanien und Finnland hätte Vinícius den Ballon d'Or gewonnen", fügte er hinzu. Rodri gewann die Trophäe mit nur 41 Punkten Vorsprung auf den Brasilianer.

Pérez weist auch darauf hin, dass Juha Kanerva, ein finnischer Journalist, der Vini nach eigenen Worten "aufgrund eines technischen Fehlers" aus seinen Top 10 gestrichen hatte, zurückgetreten ist. Die UEFA übte keinen Druck auf einen Journalisten aus, aber sie änderte das Abstimmungsverfahren und erhöhte die Anzahl der Stimmen, die jeder Journalist vergeben konnte.

"Ich persönlich bin der Meinung, dass der Ballon d'Or unabhängig organisiert werden sollte und die Stimmen für diese Auszeichnung in den Händen von Personen liegen sollten, die in der Welt des Fußballs renommiert und zahlungsfähig sind und mit ihrer Stimme ihren Ruf riskieren."