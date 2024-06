Erstes offizielles Gameplay von Perfect Dark

HQ

Es gab nur Gerüchte und offizielles Schweigen darüber, was hinter den Türen von The Initiative und Crystal Dynamics mit Perfect Dark vor sich ging. Was das offizielle Reboot der Originalserie sein wird, die mit Rare und Nintendo 64 begann, überquert Ozeane der Zeit bis zum heutigen Tag, und heute haben wir beim Xbox Games Showcase einen ersten Blick darauf geworfen.

Wir haben einen Blick auf Agent Dark Joanna auf einer Mission geworfen, wie sie eine futuristische Stadt auf der Suche nach einem radioaktiven Objekt in den Händen von Carrington durchkämmt. Wieder einmal übersetzen sich modernste Spionagewerkzeuge, Tarnung und Tarnung sowie die tödlichsten Kampffähigkeiten in Joanna Dark.

Wir haben endlich einige Antworten zu Perfect Dark, aber jetzt werden neue Fragen gestellt, z. B. wann wir es spielen können. Perfect Dark kommt für PC, Xbox Series (und vermutlich Game Pass), aber wir haben immer noch kein Veröffentlichungsfenster, an dem wir uns festhalten können.