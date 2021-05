Erstes Kapitel von World's End Club im Nintendo eShop ausprobieren

You're watching Werben

Wer Smartphones nicht zum Spielen benutzt, dem möchte Too Kyo Games Ende des Monats auf der Nintendo Switch die Gelegenheit dazu bieten, World's End Club nachzuholen. Der Entwickler hat letzte Woche eine kleine Vorschauversion des Abenteuers im Nintendo-eShop bereitgestellt, die das erste Kapitel des Spiels umfasst. Da die gespeicherten Spielstände in die Vollversion übertragen werden, könnt ihr euch also schon jetzt einen Eindruck des Titels einholen. Deutsche Untertitel sind ebenfalls erhältlich, World's End Club erscheint am 28. Mai auf der Nintendo Switch. Wer bis dahin nicht mehr warten möchte, der kann das Spiel bereits seit letztem Jahr über Apple Arcade spielen.