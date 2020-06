Erstes Kapitel von Ever Forward als Appetitanreger kostenlos auf Steam testen

Vor einigen Monaten enthüllten Pathea Games ihr Puzzle-Abenteuer Ever Forward, das eigentlich noch im Mai hätte veröffentlicht werden sollen (daraus wird ja nun nichts mehr). Das erste Kapitel steht immerhin schon bereit und kann sogar kostenlos auf der PC-Plattform von Valve angespielt werden. Der Juli dient als neuer Termin für Ever Forward, später sollen auch PS4, Xbox One und Nintendo Switch bespielt werden. In diesem farbenfrohen Spiel helfen wir der jungen Maya dabei, einen Ausweg aus einer Welt zu finden, die "irgendwo zwischen Realität und Vorstellungskraft" liegt. Freut euch auf Umgebungsrätsel, die ihr mittels Teleportation und mit der Fähigkeit die Schwerkraft zu kontrollieren, löst.

