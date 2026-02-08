Erstes Gesundheitsupdate für Lindsey Vonn nach dem Sturz in Cortina: "in stabilem Zustand und in guten Händen"

HQ

Das US-Ski- und Snowboardteam hat nach Lindsey Vonns schwerem Sturz am Sonntagmorgen eine erste Stellungnahme veröffentlicht, nur Sekunden nachdem sie ihr erstes Abfahrtsrennen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina gestartet hatte. "Lindsey Vonn erlitt eine Verletzung, ist aber in stabilem Zustand und in guten Händen bei einem Team amerikanischer und italienischer Ärzte", sagte ihr Skiteam.

Vonn stürzte nur neun Tage bevor ein weiterer Sturz dazu führte, dass sie ihr vorderes Kreuzband riss. Sie hielt durch, beschleunigte ihre Genesung, um an dem, was höchstwahrscheinlich ihre letzten Olympischen Spiele sein wird, teilnehmen zu können. Sie verpasste bereits die Spiele 2014 wegen einer ihrer vielen Verletzungen, die sie dazu zwangen, den Sport 2019 zu verlassen, bis zu ihrer überraschenden Rückkehr 2024.

Der Sturz führte dazu, dass die Veranstaltung, eine der ersten der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina, verzögert wurde, doch schließlich gewann der 30-jährige Breezy Johnson die erste Goldmedaille für die Vereinigten Staaten. Es ist ihre erste olympische Medaille, zusätzlich zu ihren zwei Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft.