Erstes geleaktes Bild der Lego- und Nintendo-Zusammenarbeit für Donkey Kong

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Nintendo und Lego haben eine lange gemeinsame Geschichte und haben im Laufe der Jahre unzählige Sets veröffentlicht, sowohl für die jüngsten als auch für viel ältere Fans. Im Mai wurde offen angedeutet, dass die beiden Firmen an etwas Neuem für das letztere Publikum arbeiteten, mit einem Set, das offenbar einen Fasswurf-Kong enthalten sollte.

Es gibt schon lange Gerüchte über ein Arcade-Cabinet auf Basis von Donkey Kong, wo das perfekt passen würde – und nun scheint ein Leak über LegoLeak auf Reddit genau das bestätigt zu haben. Das Set besteht offenbar aus 1.367 Teilen und soll Berichten zufolge im August erscheinen, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir bald viel mehr davon sehen werden.

Schau es dir im Reddit-Post unten an.