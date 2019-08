Erstes Gameplay von Predator: Hunting Grounds ernüchtert

Predator ist ein legendäres Film-Franchise, nicht erst seit Arnie 1987 im gleichnamigen Filmklassiker gegen die Kreatur antrat. In der Welt der Videospiele haben jedoch nur wenige Entwickler ein halbwegs gutes Projekt mit den ikonischen Kriegern in der Hauptrolle abgeliefert. Illfonic (Friday 13th: The Game) versucht ebenfalls sein Glück und auf der Gamescom hat uns das Team erstes Gameplay zu ihrem nächsten asymmetrischen Multiplayer-Spiel demonstriert - Predator: Hunting Grounds.

Im Video schien der unsichtbare und mit tödlichen Hightech-Waffen ausgestattete Jäger keine sonderlich großen Probleme mit der Gruppe ausgebildeter Soldaten zu haben. Spieler müssen sich um kleinere Gefahren im Dschungel kümmern und dabei Ausrüstung sammeln, bevor sie sich dem Predator stellen können. Dieser Jäger beobachtet die anderen Mitspieler aus sicherer Entfernung von den Ästen aus. Als Release-Datum gilt 2020, das Game erscheint auf der PS4.

