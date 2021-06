Erstes Gameplay von Evil Dead: The Game stimmt positiv

Gute Spiele, die auf Filmen basieren, kann man an einer Hand abzählen. Das war vielleicht einer der Gründe, warum gefühlt niemand so wirklich aus dem Häuschen war, als Evil Dead: The Game im vergangenen Dezember angekündigt wurde. Glücklicherweise dürfte der neue Gameplay-Trailer, der gestern Abend im Rahmen des Summer Game Fests präsentiert wurde, die Zweifler etwas optimistischer stimmen. Der Mix aus Friday the 13th: The Game mit Untoten wurde knapp drei Minuten lang präsentiert, stilecht mit jeder Menge Gewalt und einigen schrecklichen Momenten.