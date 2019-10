Erstes Gameplay von Command & Conquer Remastered

Ein Jahr nach der Enthüllung des Remasters von Command & Conquer hat EA die Fans über den Stand des Projekts von Petroglyph Games und Lemon Sky Studios informiert. In diesem Zuge haben wir einen ersten Gameplay-Teaser zur Rückkehr des Strategiespiels gesehen und wissen deshalb, dass die Neuauflage den klassischen 2D-Stil von früher aufweist. EA stellt klar, dass Lemon Sky kein einfaches Remake erstellt, sondern "jedes Gameplay-Asset von Grund auf neu konzipiert, modelliert und neu animiert" habe. Für diese Authentizität mussten sie jeden Frame einzeln neu herrichten.

Die Unterschiede soll man am Ende selbst bestaunen können, da uns das Entwicklerstudio in Echtzeit zwischen den grafischen Optionen Legacy und Remastered wechseln lassen wird (ungefähr so, wie das damals in Halo: Combat Evolved Anniversary funktionierte). Das bedeutet, dass wir auf Knopfdruck zwischen hochskalierter 320x200-Auflösung spielen können und einen Moment später auf 3840x2160 wechseln. Zoom wird in Command & Conquer Remastered ebenfalls möglich sein, schreibt EA. Ein Datum gibt es noch nicht.

You watching Werben