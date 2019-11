Erstes DLC von Borderlands 3 vorgestellt, Moxxi lädt Kammerjäger ins Handsome Casino ein

Wie zuvor angekündigt hat Gearbox Software heute das erste Kampagnen-DLC zu Borderlands 3 vorgestellt. In Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot führt es die Kammerjäger in ein luxuriöses Casino, das der fiese Halunke aus dem zweiten Ableger der Reihe von seiner Verflossenen Mad Moxxi geklaut haben soll. Der erste Trailer zeigt abgefahrene Gegner-Designs und ein paar ausgefallene Spielhallen, in denen die Kammerjäger ab dem 19. Dezember eine Menge frischer Beute finden sollen. Angaben zum Preis und Umfang finden wir noch heraus.

You watching Werben