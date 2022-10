Erstes Disney Dreamlight Valley Update bringt Scar

HQ

Gameloft hat eine Vorstellung davon gegeben, wann das erste Inhaltsupdate für Disney Dreamlight Valley erscheinen wird und was das Update bringen wird.

Wie in einem Twitter-Thread erwähnt, wurde uns gesagt, dass das Update verschiedene Fehler und Probleme angehen wird, einschließlich Fortschrittsprobleme und Abstürze, sowie die Verbesserung von Lichteffekten, PS4-Optimierungen, Switch-Audio, Regen, der keine Ernte bewässert, und vieles mehr.

Aber um zu diesem guten Zeug beizutragen, wird das Update auch Scar (alias Mufasas grausamen Bruder) bringen. Über diesen Charakter wird uns nicht viel mehr erzählt, aber es wird gesagt, dass es neben Scars Ankunft eine Fortsetzung der Hauptgeschichte geben wird, sowie eine Verbesserung des Fotomodus sowie einige neue Avatar-Posen.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem das Update erscheinen wird, hat Gameloft nur angekündigt, dass es "in etwa 3 Wochen" sein wird.