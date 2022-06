HQ

Es gibt in diesem Jahr keine E3, aber die nächsten Tage sind trotzdem vollgepackt mit Live-Streams verschiedener Publisher. Die Gelegenheit will sich auch Capcom nicht entgehen lassen und wird am 13. Juni gegen Mitternacht für 35 Minuten das Capcom Showcase streamen.

Für den Event werden Neuigkeiten über kommenden Spiele, wie Resident Evil 4: Remake und Street Fighter 6, erwartet. Den amerikanischen Capcom Twitch-Kanal findet ihr hier.