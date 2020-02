Erstes Blut in der Demo zu Predator: Hunting Grounds

Gängige Demos bekommen wir heutzutage nicht mehr so häufig zu Gesicht, wie noch vor ein paar Jahren. Dafür gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten, die Spiele vor dem Start zu testen, zum Beispiel mit der Teilnahme an diversen Alpha- und Beta-Tests. Ein weiteres Modell ist das kostenlose Wochenende nach dem Launch, das erteilt so ziemlich alle modernen Multiplayer-Titel irgendwann. Eine Mischung zwischen diesen beiden Formen ist das, was die Entwickler von Predator: Hunting Grounds nächsten Monat anbieten.

Vom 27. bis zum 30. März hält das asymmetrische Online-Actionspiel, das von den alten Predator-Filmen inspiriert wurde, ein sogenanntes "Open Weekend" ab. Abonnenten von Playstation Plus und Spieler auf dem PC werden dazu eingeladen, kostenlos an einer geplanten Demo-Session teilzunehmen, um sich einen Eindruck des Games einzuholen. Während dieser Zeit werden beide Bestandteile zur Verfügung stehen, ihr könnt also nicht nur den Predator übernehmen, sondern euch auch als schwacher Mensch abschlachten lassen. Crossplay soll ebenfalls bereits in dieser Phase bereitstehen, sodass es kein Problem sein dürfte, Mitspieler auf dem jeweils anderen System zu finden.

Diese Woche hat uns Illfonic übrigens noch das sehr schöne (und deshalb zeigenswerte) Cover des Spiels präsentiert, das uns unter dem wachsamen Blick eines echten Raubtiers in den heißen und feuchten Dschungel zurückbringt - ein klassisches Design, das mit dem Kontrast aus Hinter- und Vordergrund spielt. Die Premiere von Predator: Hunting Grounds findet am 24. April auf den beiden genannten Plattformen statt.

Quelle: Sony.