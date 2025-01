Erstes Bild von Nintendo Switch 2 mit eingeschaltetem Gerät leckt online

HQ

Die Gerüchteküche für Nintendo Switch 2 brodelt, wobei der neueste Funke der Spekulation von einem kürzlich durchgesickerten Bild kommt, das zeigt, wie die Nintendo Switch 2 eingeschaltet ist und zum ersten Mal läuft. Das Bild, das im Famiboards-Forum geteilt wurde, gibt uns einen ersten Blick auf die Konsole in Aktion, obwohl wir keine Details über die Benutzeroberfläche oder die Spiele sehen können. Das einzige, was wir ausmachen können, ist der Akku-Prozentsatz, der bei 45 % liegt.

Dies ist zwar keine vollständige Enthüllung, aber es löst bereits viel Gerede aus, insbesondere über die Bildschirmränder der Konsole, von denen einige Fans nicht allzu begeistert sind. Darüber hinaus scheint sich der Bildschirm nicht bis zum Rand zu erstrecken, was die im CES 2025-Video gezeigte Größe von 8,4 Zoll weniger wahrscheinlich macht. Andererseits könnte es sich auch nur um ein frühes Devkit handeln. Da Nintendo schweigt, sieht es so aus, als ob das Einzige, was wir tun können, ist, die Dinge weiter zusammenzusetzen und zu sehen, wo sie hinpassen.

Was denkst du? Könnte das ein Devkit sein?