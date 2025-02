Erstes Bild von Matt Damon als Ulysses in The Odyssey

Regisseur Christopher Nolan hat sich in einer ganzen Reihe von Filmgenres bewegt, und das immer mit überraschendem Erfolg. Von Spionage und Zeitreisen mit Tenet oder Inception bis hin zum Weltraum von Interstellar, den Comics der The Dark Knight-Trilogie oder dem Oppenheimer-Biopic. Doch nun wird er wieder auf dem Regiestuhl sitzen, um den griechischen Mythos von Odysseus' langer Rückkehr nach Ithaka nach dem Trojanischen Krieg auf die Leinwand zu bringen. Was wir alle kennen als The Odyssey .

Jetzt haben wir ein erstes Bild seines Protagonisten Odysseus (oder Ulysses), gespielt von dem Veteranen Matt Damon, einem wiederkehrenden Schauspieler in Nolans Filmen. Im Moment haben wir nichts anderes, außer Damon in griechischer Rüstung und Helm und dem Versprechen eines Veröffentlichungsdatums: 17. Juli 2026.

Freuen Sie sich darauf, The Odyssey nächstes Jahr in den Kinos zu sehen?