Erster Zwerg für Xbox mit neuem Trailer angekündigt

Wenn Action-RPGs dein Ding sind, solltest du dir vielleicht First Dwarf ansehen, in dem du den Planeten Driftland in einem Mech erkunden kannst. Sie müssen es auch verbessern, um den Überblick zu behalten und neue Orte zu erreichen, während Sie gleichzeitig eine Kolonie bauen, damit Zwerge diese neue Welt kolonisieren können.

Das Spiel wird von Star Drifters mit Unreal Engine 5 entwickelt, die zuvor bestätigt haben, dass dies 2024 für den PC kommen wird. Jetzt haben sie auch eine Xbox-Version angekündigt, die zur gleichen Zeit kommt, und waren so nett, einen Trailer hinzuzufügen.

Schauen Sie es sich unten an, und die Hauptfunktionen sind weiter unten aufgeführt.

HQ

Hauptmerkmale:

• Erkunde die Welt in manabetriebener mechanischer Rüstung. Verbessere es, um neue aufregende Fähigkeiten freizuschalten, die dir helfen, neue Orte in der riesigen offenen Welt in den Wolken zu entdecken.

• Baue verschiedene Strukturen auf, um dich zu verteidigen und eine neue Kolonie für dein Volk zu gründen.

• Bekämpfe die zahlreichen Gefahren der Wildnis des Driftlands: barbarische Stämme, wilde Kreaturen oder Naturkatastrophen. Sichern Sie das Gebiet und machen Sie es für Zwergensiedler gastfreundlicher.

• Enthülle die mysteriösen Geheimnisse der Alten und enthülle gleichzeitig die Geschichte der Familie des Helden.