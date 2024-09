Erster Trailer zum Donald Trump-Film "The Apprentice" veröffentlicht

HQ

The Apprentice, der Film über Donald Trumps frühe Jahre, der Anfang des Jahres bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, kommt dann doch in die Kinos. Die umstrittene Figur wird von Sebastian Stan gespielt, der zuvor in Filmen wie "The Falcon" und "The Winter Soldier" zu sehen war und uns zusammen mit Jeremy Strong einen Einblick in die Freundschaft zwischen dem Immobilienmogul und dem zwielichtigen Anwalt Roy Cohn gibt. Ein Mann, der in vielerlei Hinsicht zu seinem Mentor wurde.

Schauen Sie sich den Trailer unten an. The Apprentice feiert am 18. Oktober seine Kinopremiere.