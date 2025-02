Erster Trailer für The Fantastic Four: First Steps erscheint am Dienstag

HQ

Am Dienstag wird der erste Trailer zu The Fantastic Four: First Steps veröffentlicht – dem mit Spannung erwarteten Reboot, der dem MCU nach einer Reihe glanzloser Filme hoffentlich etwas frische Energie verleihen wird. Berichten zufolge wird uns der Trailer einen ersten Einblick in den allgemeinen Ton des Films geben und gleichzeitig einige der erwarteten spektakulären Actionsequenzen ankündigen.

Matt Shakman, der Regisseur des Films, hat eine frische und moderne Interpretation von Fantastic Four versprochen, die jedem Charakter viel Raum zum Glänzen gibt.

Kurz gesagt, dies wird eine neue Wendung der beliebten Charaktere sein, die die Fans bereits so gut kennen - Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm.

