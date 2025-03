Erster Trailer zum Lilo & Stitch Live-Action-Remake veröffentlicht

HQ

Disney hat den ersten Trailer zum Lilo & Stitch Live-Action-Remake veröffentlicht. Das Remake, einer der beliebtesten modernen Animationsfilme von Disney, der 2002 veröffentlicht wurde, wird den liebenswerten Außerirdischen Stitch im Mai dieses Jahres einem neuen Publikum wieder vorstellen, nur zwei Monate nach einem anderen Live-Action-Remake, Schneewittchen.

Zur neuen Live-Action-Besetzung gehören Maia Kealoha als Lilo sowie Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Hannah Waddingham und Courtney B. Vance, Tia Carrere, die im Original Lilos Schwester Nani ihre Stimme lieh, sowie Jason Scott Lee und Amy Hill.

Regie führte Dean Fleischer Camp, bekannt für den Oscar-nominierten Film Marcel the Shell with Shoes On. Das Original wurde von Chris Sanders und Dean DeBlois inszeniert: Sanders kehrt trotz der Arbeit an der Kompetenz (Regisseur des gefeierten The Wild Robot für DreamWorks) zurück, um Stitch seine Stimme zu leihen. In der Zwischenzeit wird DeBlois auch ein weiteres Live-Action-Remake eines modernen Animationsklassikers veröffentlichen: Drachenzähmen leicht gemacht.

Freust du dich schon auf das Lilo & Stitch Remake? Er startet am 23. Mai in den Kinos.