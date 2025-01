Erster Trailer für Jurassic World: Rebirth beim Super Bowl erwartet

Es ist Super-Bowl-Saison, und wenn Sie kein Fan von American Football sind, können Sie trotzdem einschalten, um sich die Filmtrailer anzusehen, die Anfang Februar alle Augen auf ihren Bildschirmen sehen werden.

Wir erwarten zusätzliche Looks für viele Filme, aber ein spannender erster Blick könnte von Jurassic World: Rebirth kommen, wenn Deadline richtig liegt. Der erste Trailer des Films könnte in der Halbzeitpause, vor oder nach dem Spiel gezeigt werden, aber da es sich um einen der größten Filme von Universal handelt und es sich um eine Weltpremiere handeln würde, wird erwartet, dass er einen Auftritt haben wird.

Jurassic World: Rebirth mit Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali in den Hauptrollen und unter der Regie von Gareth Edwards. Der Film soll am 2. Juli Premiere haben, so dass wir hoffentlich bald mit einem Trailer rechnen können.

Es wird auch berichtet, dass Universal die Live-Action Drachenzähmen leicht gemacht sowie einen Blumhouse-Titel vorstellen könnte, wobei die Zeichen auf M3GAN 2.0 hindeuten.

Welche Trailer möchtest du beim Super Bowl sehen?