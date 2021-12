Erster Teaser zu Dr. Strange in the Multiverse of Madness

HQ

Wer den Teaser zum kommenden Doctor-Strange-Film während des Abspanns von Spider-Man: No Way Home bislang verpasst hat, darf ihn sich jetzt online anschauen. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist der englische Titel des nächsten Marvel-Films mit Benedict Cumberbatch, der sich in diesem Comic-Film von Sam Raimi mit Elizabeth Olsen zusammentut. Die neuesten Heldentaten des Magiers sollen schon im kommenden Mai auf die Leinwand gezaubert werden.

HQ

Quelle: Marvel.