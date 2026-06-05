Erster Teaser für Ice Age: Boiling Point erscheint, Premiere geplant für Februar 2027

Es ist fast Zeit für das sechste Kapitel der Eiszeit-Saga. Nachdem Disney 20th Century Fox übernommen hatte, war es immer etwas unklar, wie das Animations-Franchise in Zukunft abschneiden würde, aber die gute Nachricht ist, dass der Produktionsriese eindeutig Wert in der prähistorischen Serie sieht.

In etwa sieben Monaten wird der nächste Teil der Filmreihe in die Kinos kommen, da das Projekt Ice Age: Boiling Point in Arbeit ist. Uns wurde gerade ein Teaser-Trailer zum Film gezeigt, der den Namen bestätigt und zudem ein festes Premierendatum angibt, der für den 5. Februar 2027 geplant ist.

Obwohl die Handlung des Films vorerst näher für die Brust gehalten wird, wissen wir, dass ein Großteil der mit Stars besetzten Besetzung zurückkehren wird, darunter Ray Romano als Manny, das Mammut, Queen Latifah als Ellie, das Mammut, John Leguizamo als Sid, das Faultier, Denis Leary als Diego, die Säbelzahnkatze, und Simon Pegg als Buck, das einäugige Wiesel. Es ist unklar, wer Eddie und Crash, die Opossums, sprechen wird, da die Namen von Josh Peck und Sean William Scott im Trailer fehlten.

Für einen ersten Einblick in das, was noch kommt, schaut euch trotzdem den Trailer zu Ice Age: Boiling Point unten an.