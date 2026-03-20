Erster Stand 2026: Gen.G Esports sichert sich den nächsten K.O.-Runde-Platz, da das Heimteam Loud ausgeschieden ist

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Das erste internationale Wettkampfturnier League of Legends der Saison 2026 ist bereits in vollem Gange und tatsächlich kurz vor dem Abschluss. Es sind bereits nur noch fünf Spiele beim Turnier, aber es gibt noch viel zu spielen, da das vollständige Playoff-Rundenspiel der K.O.-Runde noch nicht festgelegt ist.

Momentan, wie wir gestern bereits erwähnt haben, werden die Gruppenphasen abgeschlossen, und zu diesem Zweck endeten die Spiele am Donnerstag größtenteils in Gruppe B. Wir haben gesehen, wie Gen.G Esports Lyon mit 3:0 gegen das LCS-Team kurzen Prozess gemacht hat, bevor JD Gaming das Heimatteam Loud ebenso überzeugend mit 3:0 besiegte. Diese Ergebnisse bedeuten, dass Gen.G Esports Bilibili Gaming als zweites Team für die K.-o.-Runde bestätigt wird, während der Turnierlauf von Loud nun beendet ist.

Betrachtet man die heutigen Spiele (20. März), enden die letzten Gruppenspiele und die letzten beiden K.o.-Rundenplätze sind besetzt. Was diese Plätze angeht, so kommt der Gewinner der untenstehenden Matches weiter.



G2 Esports vs. FearX um 13:00 GMT/14:00 MEZ



Lyon gegen JD Gaming um 18:00 GMT/19:00 MEZ



Sobald diese Spiele besetzt sind, können wir erwarten, dass die beiden Playoff-Halbfinals am 21. März stattfinden, bevor das Grand Final am 22. März stattfindet.