Erster Stand 2026: Bilibili Gaming überwindet G2 Esports und sichert sich das Ticket für die Knockout-Bühne

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Das First Stand-Turnier für Wettkampf League of Legends ist eigentlich kein sehr großes Event. Es gibt nur eine Handvoll Teilnehmer und auch nur wenige Spiele, die sich über eine einzige Woche erstrecken. Das liegt daran, dass es als Vorgeschmack auf das genutzt wird, was der Rest der Saison bieten wird, selbst wenn die besten regionalen Teams anwesend sind.

Wir erwähnen das, denn obwohl das Turnier erst ein paar Tage dauert, ist bereits einer der vier Plätze in der K.O.-Phase besetzt. Gestern Abend gelang es Bilibili Gaming, G2 Esports überzeugend mit 3:0 zu besiegen, wodurch das LEC-Team in die Ausscheidungsrunde fiel und das chinesische Team weiterzog.

Dieses Ergebnis folgte, nachdem FearX auch Secret Whales schnell besiegt hatte, wobei das Pazifik-Team als erste ausgeschiedene Organisation aus First Stand war und die zweite noch heute bestimmt werden sollte.

Zu diesem Zweck konzentrieren sich die heutigen Spiele erneut auf Gruppe B und sehen entweder Gen.G Esports oder Lyon als nächstes bestätigtes Playoff-Team, während JD Gaming oder Loud ausgeschieden und nach Hause geschickt werden.

Spielpläne der Gruppe B am 19. März: