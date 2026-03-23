Erster Stand 2026: Bilibili Gaming besiegt G2 Esports und holt damit den ersten Pokal der Saison

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Seit langer, langer Zeit orientieren sich die erfolgreichsten TeamsLeague of Legends auf der globalen Bühne meist aus Asien, insbesondere aus China und Südkorea. Es ist mittlerweile so weit, dass wir vor internationalen Turnieren erwarten, dass LCK- und LPL-Teams als Sieger hervorgehen, auch beim ersten Turnier der Saison 2026, nämlich First Stand.

Doch eine neue Erzählung stand kurz davor. Der Vertreter des LEC, G2 Esports, zeigte eine beeindruckende Leistung beim Major-Turnier und schaffte es bis ins Grand Final. Hier traf G2 Esports erneut auf die LPL Bilibili Gaming (Bilibili besiegte G2 im Group A Upper Bracket Final mit 3:0), wo sie trotz eines Kartengewinns letztlich nicht abschließen konnten und mit 3:1 verloren.

Ja, so nah und doch so weit entfernt für den LEC. Die erste große Trophäe der Saison 2026 League of Legends wird mit Bilibili Gaming nach China gehen, wobei das Team zudem eine sehr angenehme Preissumme von 250.000 Dollar mit nach Hause nimmt. Auch wenn sie die Trophäe für sich selbst haben wollten, bereitet dies sicherlich G2 Esports für eine vielversprechende Saison in der LEC und bei bevorstehenden internationalen Turnieren, sei es MSI oder Worlds.

Hat dich das gestrige Ergebnis überrascht?