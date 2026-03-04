Erster Stand 2026: Alle sechs bestätigten Teams bisher

HQ

Das vergangene Wochenende war ein arbeitsreiches für Wettkampf League of Legends, da viele regionale Ligen ihre ersten Turniere der Saison abschlossen. In diesem Zusammenhang kennen wir den LEC Versus-Champion, den LCS Lock-In Sieger, den LCK Cup Champion und ebenso die Mehrheit der Teams, die sich für das First Stand 2026 Event qualifiziert haben.

Dazu gehört: Es bleibt nur noch für das Turnier, die beiden LPL-Teams zu finden, die anwesend sein werden (zwei davon aufgrund früherer Erfolge der Region auf internationaler Bühne), da die LPL Split 1 erst am 8. März endet. Wenn dies geschieht, werden wir die bestätigten acht First Stand-Teams kennen und ebenso kurz nach dem Turnierturnier, das am 16. März beginnt.

Was die bisherigen Qualifikationen betrifft, sind dies die Teams, die ihr Ticket gesichert haben:



G2 Esports - LEC Versus



Lyon - LCS Lock-In



Gen.G Esports - LCK Cup



FearX - LCK Cup



Loud - CBLOL Cup



Secret Whales - LCP Split 1



Glaubst du, dass eines der bestätigten Teams beim First Stand 2026 bis zum Ende durchhalten wird?