Erster Spieler erreicht WoW: Shadowlands neueste Maximalstufe

You're watching Werben

World of Warcraft: Shadowlands ist seit gestern draußen. Dank der Erweiterung haben Spieler jede Menge neue Inhalte für das MMO bekommen. Zur Veröffentlichung einer neuen WoW-Erweiterung gehört es meist auch dazu, viel Zeit in das Aufleveln der Charaktere zu stecken, um die neue Maximalstufe zu erreichen.

Da Shadowlands das Maximallevel von 120 auf 50 reduziert, braucht es nur zehn weitere um das Maximallevel 60 zu erreichen. Normalerweise dauert dies einige Tage, doch Ausnahmen gibt es immer.

So hat einer der Spieler sich dazu entschlossen, dass ihm mehrere Tage zu viel sind und hat stattdessen in gerade Mal drei Stunden das Level 60 erreicht. Um dies zu schaffen, hat er mehrmals das neue Dungeon ''Die Nekrotische Schneise'' zusammen mit einem Kameraden niedrigen Levels gespielt, sobald sie Level 56 erreicht hatten. Ein Durchlauf des Dungeons braucht bei drei Spielern zwischen fünf und sechs Minuten, was ihn das erstaunlich schnelle leveln ermöglichte.

Habt ihr bereits World of Warcraft: Shadowlands angespielt? Falls ja, was ist euer erster Eindruck?

Danke PCGamesN.