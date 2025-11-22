Erster SpaceX-Booster für aufgerüstete Starship V3 fällt während eines Tests in Texas aus

HQ

SpaceX' erster Super Heavy-Booster für das aufgerüstete Starship V3 wurde am frühen Freitag während der Drucktests auf dem Starbase-Standort des Unternehmens in Texas zerstört. Der Booster knickte und entließ Gas in einer plötzlichen Explosion, die von Livestreams aufgenommen wurde, wodurch der Test beendete, bevor die Teams mit strukturellen Überprüfungen fortfahren konnten.

Der Vorfall bringt neue Unsicherheit in SpaceXs Zeitplan für die nächste Starship-Demonstration, die ursprünglich für Anfang 2026 geplant war. Der Booster war zentral für NASAs Mondlandungsprogramm, das auf ein fortschrittlicheres Starship angewiesen ist, um seine Rückkehr auf die Mondoberfläche vor 2030 zu unterstützen.

Starship V3 enthält eine Reihe von Neudesigns, die mit bevorstehenden Mondmissionen verbunden sind, wodurch der zerstörte Booster ein wesentlicher Hardwareverlust darstellt. Es bleibt unklar, ob SpaceX eine weitere V3-Einheit bereit hat oder wie lange der Rückschlag das Programm verzögern wird.

Dies folgt auf ein Jahr mit gemischten Ergebnissen für Starship, wobei frühe Ausfälle stabileren Tests wichen, bevor die Entwicklung auf die neue Version umgestellt wurde. Die Sternenbasis hat in den letzten Jahren mehrere Testexplosionen erlebt, darunter eine Explosion im Juni, die Trümmer über die US-mexikanische Grenze verteilte und politische Spannungen auslöste.