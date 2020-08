Erster PS5-Werbespot durchgesickert

You're watching Werben

Update, 20. August, 15:24 Uhr:

Mittlerweile ist das Video auch auf allen anderen Sprachen verfügbar. Wie Sony im Playstation-Blog erläutert, sind die verschiedenen Bilder und Szene aus dem Grund gewählt worden, um den Kunden die Vorteile der Next-Gen-Konsole aufzuzeigen - gekoppelt an den Dualsense-Controller und die Audio-Ausgabe. Verschiedene Entwickler besprechen konkretere Vorzüge anhand ihrer aktuellen und kommenden Titel.

Aktualisierte Meldung:

Das erste kommerzielle Video für Sonys neue Playstation ist online gesichtet wurden, Schuld daran hat Sony Ungarn. Jemand hat vor der beabsichtigten Zeit auf den roten Knopf gedrückt und obwohl die ursprüngliche Quelle ihren Fehler bereits behoben hat, verbreitet sich das Material jetzt natürlich wie ein Lauffeuer im Netz.

"Willkommen in einer Welt, in der man mehr fühlen kann." So lautet der Spruch, der der nächsten Generation an Anzeigen wohl vorgeschaltet wird. Eine echte Schauspielerin reist um Fantasy-Wahrzeichen, erblickt Beispiele für Fantasy-Landschaften, zu denen Spieler in naher Zukunft eingeladen sind, und heißt uns "in einer neuen Welt der Emotionen" willkommen.

Und das ist das Ende. Wir warten immer noch darauf, dass Sony den Preis und das Erscheinungsdatum der Playstation 5 bekanntgibt. Genauere Details zu diesen Plänen gibt es aber keine.